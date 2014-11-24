TÜRKİYE’NİN DOKTORLARA ÖZEL TEK PROJESİ: VİTAL FULYA

Nişantaşı ve Teşvikiye’nin yenilenmesinde önemli bir rol sahibi olan Topoğlu İnşaat, sektörde benzersiz bir yapıya imza attı. Türkiye’nin doktorlara özel ilk muayenehane merkezi olan ve Sağlık Bakanlığı’nın standartlarına yüzde 100 uyum sağlayan Vital Fulya, İstanbul’un sağlık vadisi olarak bilinen Fulya’daki muayenehaneleri bünyesinde toplayacak. Topoğlu İnşaat, 40 milyon dolarlık yatırımla inşaa ettiği Vital Fulya’dan sonra aynı marka ile 5 yıl içinde 50 adetlik bir sağlık zinciri oluşturacak.

Nişantaşı ve Teşvikiye’nin yenilenmesinde önemli bir rol sahibi olan Topoğlu İnşaat, sektörde tamamen farklı bir yapıya imza attı. Türkiye’nin doktorlara özel ilk muayenehane merkezi olan ve Sağlık Bakanlığı’nın standartlarına yüzde 100 uyum sağlayan Vital Fulya, İstanbul’un sağlık vadisi olarak bilinen Fulya’daki muayenehaneleri bünyesinde toplayacak. Ocak 2015’te faaliyete başlayacak olan Vital Fulya’dan sonra Topoğlu İnşaat, tescil ettirdiği Vital markası ile 5 yıl içinde tüm Türkiye’de 50 adetlik bir sağlık zinciri oluşturacak.

Topoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Davut Topoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Topoğlu ve Vedat Topoğlu, 2015 yılına ilişkin hedeflerini açıkladı. Ocak 2015’ten itibaren Vital Fulya’nın faaliyete başlayacağını belirten Davut Topoğlu, “Yıllara dayanan tecrübemizle Türkiye’nin en sağlıklı binasını yapmaya çalıştık. Toplam 40 milyon dolarlık yatırımla Vital Fulya’yı faaliyete geçiriyoruz. Burada 30’dan fazla muayenehaneye Avrupa standartlarında ev sahipliği yapacağız” dedi.

2015’te standartlar değişiyor

Vital Fulya’yı tasarlarken Sağlık Bakanlığı’nın en son yayımladığı genelge ve muayenehane açma yönetmeliklerine uygun olarak planladıklarını ifade eden Davut Topoğlu şöyle konuştu: “2015 yılının ikinci yarısına kadar verilen uyum süresinden sonra muayenehanelerde standartlar değişecek. Artık her muayenehanede yangın merdiveni, engelli asansörü, bekleme ve emzirme salonu gibi birçok özellik aranacak. Vital Fulya ile bu standartların tamamını karşılayan tek yapı olacağız. İstanbul’un sağlık vadisi haline gelen Fulya’da doktorların kendi muayenehanesinde dünya standardında hizmet vermelerine yardımcı olacağız. İstanbul’dan başlamak üzere Anadolu’nun büyükşehirlerinde 5 yıl içinde 50 VİTAL’e ulaşmayı planlıyoruz.”

Antibakteriyel malzemeler kullanıldı

Vital Fulya, 170–750 metrekare arasında değişen 32 kiralık muayenehane ile 100’den fazla doktora ev sahipliği yapacak. 12 katta toplam 11 bin metrekare alana sahip Vital Fulya’da sağlık sektörüne uygun materyaller kullanıldı. Antibakteriyel lavabolar ve kendi kendini temizleyen nanoteknolojik boyanın kullanıldığı Vital Fulya’da lüks bir cafe–restoran da bulunuyor. 1800 metrekarelik 150 araç kapasiteli bir otopark bulunan binada vale hizmetinin kiracılar için ücretsiz sunulacağını belirten Ayhan Topoğlu, “Doktorların her türlü ihtiyacı karşılanacak. Araçlarını valeye bırakıp muayenehanesine çıkacak. Burada doktorlar sadece hastaları ile ilgilenecek” diyor.

Ambulans taşıyan asansör

Akıllı bina teknolojileriyle donatılan Vital Fulya’da laboratuvar, görüntüleme merkezi, medikal ürünler mağazası, eczane gibi sağlık sektörüne özel birçok birim bulunuyor. Binanın en önemli özelliklerinden biri de ambulans asansörü olacak. Hastalar görüntüleme katlarına ambulans ile birlikte inebilecek.

Vital Fulya hakkında:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genelgesi’ne tam uygunluk

İtfaiye Müdürlüğü Yönetmelikleri Genelgesi’ne tam uygunluk

Akıllı bina teknolojisi

Eczane

Medikal ürünler mağazası

Cafe/restoran

Danışma hizmeti

Online randevu hizmeti

Tıbbi atık toplama merkezi

Doktor ve hastalar için 1800 m2 kapalı otopark

7/24 özel güvenlik ve kamera sistemi

Vale parking hizmeti

2 adet asansör (Biri sedye taşımaya uygun, diğeri 8 kişi kapasiteli)

Her katta yangın dolapları

Panele bağlı duman dedektörleri

Yangın ihbar alarm sistemi

Merdivenlerde basınçlandırma sistemi

Otomatik yağmurlama sistemi

Şarjlı acil çıkış levhaları

Acil aydınlatmalar

900 m2 görüntüleme merkezi

600 m2 laboratuvar merkezi

450 m2 ile 600 m2 kat alanları

170 m2 ile 750 m2 arasında değişen muayenehaneler