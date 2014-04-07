KOBİ’LERE EKİPMAN FİNANSMANI YAPI KREDİ LEASING’DEN

Yapı Kredi Leasing, EFSE ile kalkınma öncelikli bölgelerdeki küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemeye yönelik 20 milyon euroluk kredi anlaşmasına imza attı.

Yapı Kredi Leasing kalkınma öncelikli bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemek amacıyla “Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu” (EFSE) ile 20 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı. Yapı Kredi Leasing, söz konusu krediyi Türkiye genelindeki KOBİ’lere, makine – ekipman temini ile yenilemesi amacıyla kullandıracak.

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, “Sektör lideri olarak ülke çapındaki geniş ağımız sayesinde ekonomimizin can damarı olan küçük ve orta ölçekli firmaların desteklenmesine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da liderliğimizi devam ettirerek, en önem verdiğimiz alanlardan KOBİlere desteğimizi sürdürüyoruz. Bu amaçla EFSE ile yaptığımız anlaşma sayesinde ülke ekonomisine katkıda bulunarak, müşterilerimizin ekipman – makine temini ve yenilemelerini sağlayacağız. Türkiye ekonomisinde çok büyük rolü olan KOBİ’lere yönelik yaptığımız işbirliklerimize devam edeceğiz” dedi.

EFSE Yönetim Kurulu Başkanı Monika Beck ise yapılan kredi anlaşmasına ilişkin şunları ifade etti: “İş ortaklarımızın arasına Yapı Kredi Leasing’in de katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Yapı Kredi Leasing güçlü ağ yapısı sayesinde, kredi ihtiyacı olan KOBİ’lere ulaşmamız açısından oldukça güçlü bir iş ortağı.”