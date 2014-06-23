İNSANLARA SAĞLIKLI BİR SERİNLİK, FATURALARA HAFİFLİK VEREN KLİMALAR

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri: ‘Klimada sadece serinlik yetmez, aynı zamanda sağlıklı bir ferahlık da olmalı!’

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri’nin yenilikçi ve yaratıcı teknoloji ürünü klimaları, bir klimadan beklenen temel serinlik fonksiyonundan öteye geçerek, bulunduğu ortamı sağlıklı nefes alınacak ferah ortamlara çeviriyor. Vitamin C filtresiyle ortama sağlıklı C vitamini yayan, havadaki bakterileri temizleyen ve bütün bunları yaparken “ben buradayım” diye bağırmadan sessizce çalışan Profilo klimalar, yüzde 80’e varan enerji tasarrufuyla hem insanları hem de faturaları hafifletiyor.

Profilo, klimalar için 3 yıl garanti, ücretsiz keşif ve montaj hizmeti sağlıyor.

Dayanıklı, estetik ve ileri teknoloji ile geliştirilen ürünleri ile hayata konfor katan Profilo Dayanıklı Ev Aletleri, ortama serinlik vermekle yetinmeyen, insan sağlığına duyarlı klimalarıyla yaz mevsimine temiz ve güvenli bir ferahlık getiriyor.

Yenilikçi ve yaratıcı teknolojinin bir ürünü olarak klimalarında bulunan Vitamin C filtresi ile ortama C vitamini yayan ve enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmayı başaran Profilo, elektrik faturalarını da oldukça hafifletiyor. Tümü A enerji sınıfında bulunan Profilo Split klimalar, rahatlık ve enerji veriminde çıtayı yükseltiyor. Bu ürünler, Türkiye’nin, 145 yılı aşkın geçmişe sahip Alman bağımsız denetim ve kontrol kuruluşu TÜV (Technischer Überwachungs – Verein/ Teknik Gözetim Birliği) tarafından tescillenen ilk klimaları olma özelliği taşıyor.

Ortamı 20 dakikada soğutuyor

Profilo’nun yenilikçi klimaları, “Auto-Restart Function” özelliği sayesinde elektrik kesilmelerinde, otomatik olarak kaldığı programdan tekrar çalışmaya başlayabiliyor. Soğutma (cool) modunda kumanda üzerindeki Turbo tuşuna basıldığında klima, 20 dakika süre ile ortama güçlü soğukluk veriyor, ortamdaki havayı kısa sürede soğutuyor ve üst düzeyde konfor sağlıyor. Sleep (uyku) konumunda klima, otomatik olarak soğutma konumunda iki saat için sıcaklığı her saat başı 1ºC yükseltiyor. Böylece uyku esnasında üşütücü soğuk hava hissedilmiyor. Isıtma konumunda ise iki saat için, sıcaklığı her saat başı 1 ºC düşürüyor ve fan hızı otomatik olarak kontrol ediliyor. Cihaz yedi saat çalışmadan sonra otomatik olarak kapanıyor. “Louvar position memory” fonksiyonu ise klima yeniden çalıştırıldığında üfleme konum ayarı otomatik olarak son kullanımda tercih edilen konuma geliyor.

“Standby” konumundan dahi daha fazla enerji tasarrufu

Profilo klimalar, sahip oldukları yeni açma kapama teknolojisi sayesinde, klimanın çalışmadığı ancak fişinin prizde olduğu standby konumunda otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçiyor. Normalde 4- 5 Watt olan tüketim, 1 Watt’a iniyor, böylelikle yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanıyor.

Sağlıklı ve ferah bir serinlik için Profilo Klimalar!

Sağlıklı bir ortam serinliği için Profilo klimaların taşıdığı en önemli yeniliklerden biri vitamin C filtresi. Profilo inverter ve iyonizer özellikli split klimalar iyonizer özelliği ve vitamin C filtresi sayesinde ortama sağlıklı ve konforlu bir serinlik katarken, sıcaktan bunalanlara ferahlık sağlıyor. Anti bakteriyel özelliği ile ortam havasının temizlenmesinde de rol oynayan Profilo klimalar tasarımı ile olduğu kadar sessiz çalışma özelliği ile de dikkat çekiyor

Profilo Biomodel split klimalar, evlerdeki havanın temizliği konusunda mükemmel bir performans sunuyor. Klimanın biofiltre özelliği sayesinde evler kirli hava, çiçek polenleri ve maytlardan arınıyor. İçinde yer alan hepa filtre sayesinde çok küçük toz parçaları yakalanıyor, bakteri, mantar ve mikropların aktif hale geçmeleri engelleniyor. Biomodel klimalar ile hava, insan sağlığını tehdit eden sigara dumanından da arındırılıyor.