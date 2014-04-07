GELİŞTİRDİĞİ ŞAMPUANLA KEMOTERAPİ HASTALARINA MORAL VERDİ

LTS Teknoloji Grup bünyesindeki GeoMASS ARGE Laboratuvarı’nda üretilen ONKO şampuan kemoterapi tedavisi gören hastalara özgüven aşılıyor

Grup Başkanı Talat Sam: “ARGE çalışmaları neticesinde geliştirdiğimiz organik içerikli ekstratlarımızla, kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarında mucizeler yaratıyoruz”

Ankara – LTS Teknoloji Grup, bünyesindeki Geomass ARGE Laboratuvarı’nda nano teknolojiyle ürettiği ONKO şampuan ile kemoterapi hastalarına moral kaynağı oluyor

Kemoterapi gören kişilerin, ONKO şampuan ile moral bulacağını belirten LTS Teknoloji Grup Başkanı Talat Sam, ONKO şampuanın Türkiye’de bu anlamda üretilen “ilk” ve “tek” ürün olduğunun altını çizdi. Sam, “Yaptığımız ARGE çalışmaları neticesinde geliştirdiğimiz organik içerikli ekstratlarımızla, kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarında mucizeler yaratıyoruz. Yüksek motivasyon ve moralin son derece önem taşıdığı tedavi sürecinde ONKO şampuan ile hastalara özgüven aşılıyoruz” dedi.

ONKO şampuanın saç köklerini besleyerek, dökülen saçları eski formuna kavuşturduğunu vurgulayan Talat Sam, kemoterapinin saça verdiği zararları en aza indirmeyi hedeflediklerini ve geliştirdikleri özel formülle pek çok kanser hastasını mutlu ettiklerini dile getirdi.

İsviçre’den tam not aldı

İsviçre’de uygulanan klinik ve dermatolojik testlerden de tam not aldıklarını belirten Talat Sam, “Nano teknolojiyle üretilen ONKO şampuan tamamen organik ekstratlardan oluşuyor. İsviçre’de uygulanan testler sonucu ONKO’nun kemoterapi gören hastaların saçlarının sağlıklı çıkmasına yardımcı olduğu, hiçbir yan etkisi bulunmadığı ve gücünü tamamen doğadan aldığı kanıtlandı” dedi.

Talat Sam, kemoterapi tedavisi gören hastaların ONKO şampuanı gönül rahatlığıyla kullanabileceklerini, LTS Teknoloji Grup olarak kişiye özel ürünlerle sektördeki ihtiyaçlara cevap verdiklerini dile getirerek, “Sermayemizin ciddi bir bölümünü aktardığımız GeoMASS ARGE Labortuvarı’nda, her biri özel ihtiyaçlara göre üretilen şampuanlarımızla sağlık ve kozmetik sektörüne büyük katkı sağladık. ONKO şampuanla birlikte sadece saçlara sağlık dağıtmıyoruz aynı zamanda kişilere ruhen de mutluluk hissi vererek, özgüven aşılıyoruz” dedi.

LTS Teknoloji Grup

LTS Teknoloji Grup, ARGE laboratuvarı GeoMASS’ta geliştirdiği şampuanlarla öncelikle saç dökülmelerine kalıcı çözüm sağlamayı hedefliyor.

Ürettiği REVOX, TLT-MED ve bazı rahatsızlıklara özel şampuanları eczaneler ve farklı satış kanalları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Laboratuvarlarda uzman ekipler tarafından hazırlanan kapalı saçlar için üretilen REVOX şampuanın İsviçre’de bulunan AB’den bağımsız enstitü tarafından yapılan araştırmada kapalı hanımlarda yüzde 98,6 oranında olumlu sonuç alındığı tespit edildi.