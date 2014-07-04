DOĞANIN TÜM RENKLERİ MOBİLYALARDA

“Ahşaba Değer Katıyoruz” sloganıyla mobilya boyası ve vernik üretiminde Türkiye’nin lider markası Genç, sahip olduğu “Tinting Teknolojisi” ile sınırsız renk seçeneği sunuyor. Doğanın tüm renklerini seçebilme özgürlüğü tanıyan Tinting Teknolojisi, mobilyada alışılmışın dışında uygulamalar ile fark yaratmayı mümkün kılıyor.

“Ahşaba Değer Katıyoruz” sloganıyla üretim yapan Genç, zengin renk seçenekli kartelasının yanı sıra tüketicilerine doğanın tüm renklerini seçebilme özgürlüğü sunuyor. Genç Tinting Teknolojisi sayesinde istenilen rengin kodu makinaya girilerek 10 dk gibi kısa bir sürede hazırlanıyor. Her boyutta üretilen baz boyaya kolaylıkla uygulanabilen sistem, sahip olduğu renk kodlama özelliği ile elde edilen rengi hafızasında tutarak, yıllar sonra bile kusursuz bir şekilde yeniden hazırlayabiliyor. Bu şekilde üretimde sürekliliği mümkün kılıyor.

Nerdeyse sonsuz renk seçeneğini uygulama fırsatı tanıyan Tinting Teknolojisi, mobilyada alışkanlıkları değiştirmek isteyen üreticilerin ve tüketicilerin bir numaralı yardımcısı oluyor. Aynı zamanda her rengi rafta tutma zorunluluğunu ortadan kaldırarak bayileri stoklama derdinden de kurtaran Genç, teknik destek servisi sayesinde uygulamanın her alanında bayilere destek veriyor.