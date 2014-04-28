ANNELER GÜNÜ’NDE VIP HEDİYE: “DENTİSTANBUL VIP CARD”

Anneler Günü”nde annesine farklı bir hediye vermek isteyenler için kullanışlı ve ayrıcalıklı bir seçenek: Dentistanbul VIP Card.

Türkiye’nin ilk diş hastanesi Dentistanbul’un geçen ay uygulamaya koyduğu Dentistanbul VIP Card, sahiplerine Dentistanbul’da VIP diş hizmeti ayrıcalığı sunuyor. Dentistanbul VIP Card, “Anneler Günü”nde annesine farklı bir hediye vermek isteyenler için ise oldukça kullanışlı bir alternatif sağlıyor.

Türkiye’nin ilk diş hastanesi Dentistanbul patentli VIP Card, Mart ayında Dentistanbul hastanelerinde ve şubelerinde uygulanmaya başladı. VIP Card sahipleri, kart içeriği avantajlarının yanı sıra Dentistanbul VIP müşterisi olarak değerlendirilerek, ayrıcalıklı olarak randevu alabiliyor ve Dentistanbul VIP Kliniklerinde tedavi olabiliyorlar.

Dentistanbul VIP Card sahipleri, kartın geçerli olduğu bir yıl boyunca, 1 adet muayene ve tedavi planlaması; 1 adet panoramik film; 1 adet alt-üst çene detertraj (diş taşı temizliği); kanal tedavisi hariç, 2 adet tek yüzlü dolgu; gömülü dişler hariç, 2 adet diş çekimi; 1 adet ağız kokusu taraması hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Dentistanbul VIP Card sahipleri bu hizmetlerin dışında bir hizmet aldıklarında ise yüzde 20 indirim hakkına sahip oluyorlar.

Beşiktaş Dentİstanbul Diş Hastanesi, Bursa Dentistanbul Diş Hastanesi, Ataşehir Dentİstanbul Ağız ve Diş Şağlığı Merkezi, Levent Dentİstanbul Academy Ağız ve Diş Şağlığı Merkezi sağlık kuruluşlarında geçerli olan Dentistanbul VIP Card, Kozyatağı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile Bakırköy Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ise yüzde 20 indirim olanağı sunuyor. Franchising işletmelerinde ise Dentistanbul’un VIP Card hizmetlerinden yararlanılamıyor.